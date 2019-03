Taaleilanden in Friesland lezing & live muziek

Sneek- Op zondag 17 maart presenteert Harmonika in Lewinski ‘Taaleilanden in Friesland’, een lezing & live muziek. Siebren Dijk verzorgt de lezing. Hein Jaap Hilarides, Sake Hijlkema en Jan de Vries zorgen voor de muzikale omlijsting en Anske Smit draagt voor uit eigen werk. Een middag voor iedereen die van de Friese taal houdt!

Friese dialecten

Net als alle talen heeft het Fries zijn dialecten, met meestal maar minimale verschillen tussen naburige dorpen. Her en der in de provincie, aan de randen van het taalgebied,zijn echter plekken die sterk afwijken van hun omgeving: Hindeloopen en de eilanden Terschelling en Schiermonnikoog. Daar is het dialect in de grond wel Fries maar is het volledig zijn eigen weg gegaan. Naast deze eigenzinnige Friese dialecten zijn er Fries-Nederlandse mengtalen, zoals het Stadsfries in de grotere Friese steden, het Bildts en het Amelands.

Over de lezing

De lezing gaat over het ontstaan en de huidige stand van zaken van dialecten in Friesland. Interessante bijzonderheden zoals deelwoorden op Terschelling, geslachten op Schiermonnikoog en het conservatisme van Hindeloopen, komen aan bod. Daarnaast is er aandacht voor mengdialecten, in de basis hetzelfde, maar zeker niet één pot nat! De lezing wordt afgewisseld met muziek en gedichten afkomstig van diverse ‘taaleilanden’.

Meer informatie

Meer informatie over Jan, Siebren, Sake, Anske en Hein Jaap:

Jan de Vries is een muzikant-liedjesschrijver uit het Bildt, die denkt, droomt en zingt in de

Bildtse taal. Hij schrijft ‘kleine’ liedjes die vaak herkenning oproepen en de ziel beroeren.

Vandaar de naam ‘Sieleroersels’ die zijn in 2013 uitgebrachte debuut-cd kreeg. Verhalende teksten verpakt in mooie gitaarlijnen of accordeon-melodieën staan aan de basis van zijn muziek. Laat je meeslepen met het prachtige liedje over zijn dochter ‘Jente’, het aangrijpende verhaal van de zonderlinge ‘Swarte Anne’ of het hilarische kroegverhaal van de ‘Mannen in ’t Keffee’. Kort gezegd een programma met gevoelige snaren, want muziek moet je raken en dat is wat het doet.

Siebren Dyk (1953) studeerde Nederlands in Groningen en Fries in Amsterdam. Sinds 1981 is hij als taalkundige verbonden aan de Fryske Akademy. Hij werkte mee aan de totstandkoming van woordenboeken van het Schiermonnikoogs (2001/2002), Amelands (2016) en Hindeloopers (2019).

Al een aantal jaren is Sake Hijlkema bezig met het schrijven en uitbrengen van liedjes in het Liwwadders. Als geboren en getogen Leeuwarder vindt hij in dit dialect een persoonlijke mogelijkheid om beelden van vandaag, gisteren (en de toekomst) om te zetten in nummers. Eerder werden al twee albums in het Stadsfries uitgebracht: het eerste album was Max Patat in 2007 onder de naam BEUKEMA. Dit was een samenwerking met gitarist Martin Beekman. In 2015 kwam hun album Súderplein uit en op 28 April 2018 is hun EP Heechterp uitgebracht.

Anske Smit, geboren in 1950 te Hindeloopen. Weblogger/Scharrelkind/Dichter yn’t Hylpers/Denimdude/Nozem/Kaichman/ Bootjevaren/ Broekvent/Vinyl. Anske dicht uitsluitend in het Hylpers. Een aantal van zijn verzen zijn opgenomen in onder anderen ENSAFH, Frysk literêr tydskrift, De Lyrische Leeuwarder Courant, Tabloid Grootsneek, Us Likje Wrââld en natuurlijk zijn ze allemaal te vinden op zijn eigen site www.anskesmit.com.

Hein Jaap Hilarides ( boven) vertelt in het Bildts over De Night of Boogie & Blues en begeleidt zichzelf hierbij op piano. De Night of Boogie & Blues is een verhaal over een boogiewoogie-festival in de elf-stedenwinter van 1986 ,uit zijn boek Ofskaid en útsicht. De grootheden van die tijd spelen er een rol in. Hein Jaap speelt aantal boogiewoogies van hen, waaronder Down South van Rob Hoeke.

Tijdschema:

15:30 – 15:55 Jan de Vries

16:00 – 16:45 lezing Siebren

16:45 – 16:55 Vragenronde en voordracht gedichten in dialect Schiermonnikoog

17:05 – 17:30 Sake Hijlkema

17:30 – 17:40 Anske Smit

17:45 – 18:05 Heinjaap Hilarides

Aan Tafel vanaf 18:30 uur

datum: 17 maart

deur open: 15:00

start: 15:30 – ca. 18:15 / Aan tafel vanaf 18:30

V.V.K: € 7,50 (via www.lewinski.nl) / Deurticket €10,00

Mee-eten €15,50 p.p. (vooraf opgeven, via www.lewinski.nl)