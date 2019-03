Koperguod speelt bij Topzondag met Koffiegeur in Noorderkerkzaal

Sneek- Koperensemble Koperguod treedt zondag 17 maart op bij een nieuwe editie van Topzondag met Koffiegeur, de reeks kamermuziekconcerten van Cultuur Kwartier Sneek. Onder leiding van dirigent Andries Kramer speelt de groep de Schilderijententoonstelling van Modest Moessorgsky. Hierbij komen de zeer diverse klankkleuren van koperen blaasinstrumenten aan bod. Bijzonder is dat het wereldberoemde werk zelden in zijn geheel door een koperensemble wordt uitgevoerd. Het concert begint om 11.30 uur en duurt een uur. Kaarten zijn te bestellen bij Theater Sneek.

Schilderijententoonstelling Moessorgsky

De Russische componist Modest Moessorgsky (1839-1881) componeerde de uit zestien delen bestaande Schilderijententoonstelling oorspronkelijk voor piano. Hij werd geïnspireerd door een tentoonstelling van het werk van zijn vriend Viktor Hartmann na diens dood in 1873. Zowel Moessorgsky als Hartmann behoorden tot een vriendengroep waarbinnen werd gestreefd naar pure Russische kunst zonder Westerse invloeden. De Schilderijententoonstelling is een van de meest bewerkte pianowerken aller tijden geworden. Een bekende bewerking is de orkestratie van Maurice Ravel, maar het stuk is ook bewerkt voor- en uitgevoerd door orgel, klavecimbel, gitaar, synthesizer, jazzorkest, strijkkwartet en rockgroepen.

Koperguod

Een aantal bevlogen muzikanten uit Zuidwest-Friesland namen in 2004 het initiatief tot het formeren van een groot koperensemble. In 2007 werd de naam Aerariae Fauces veranderd in Koperguod. Koperguod, waarin enkele medewerkers van Cultuur Kwartier Sneek spelen, is een zeer gerespecteerde naam in de HaFaBra-wereld dankzij een uitstekend niveau van de musici – van goede amateur tot afgestudeerd vakmusicus – en enthousiaste concertuitvoeringen. De standaardbezetting van vier trompetten, vier trombones, hoorn, tuba en percussie wordt bij de Topzondag met Koffiegeur aangevuld met extra muzikanten.

Locatie: Noorderkerkzaal van Theater Sneek (ingang: Oud Kerkhof 11, Sneek)

Datum: Zondag 17 maart, 11.30 – 12.30 uur

Kaarten: € 10 (inclusief koffie), te bestellen via www.theatersneek.nl

Topzondag met Koffiegeur

Topzondag met Koffiegeur is een serie kamermuziekconcerten in de Noorderkerkzaal in Sneek. Bij de optredens zijn vaak docenten betrokken van Kunstencentrum Atrium, onderdeel van Cultuur Kwartier Sneek. Veel Atrium-docenten zijn naast hun onderwijspraktijk actief in professionele ensembles. Een Topzondag met Koffiegeur geeft hen en andere topmuzikanten de gelegenheid om in een sfeervolle ambiance op te treden.