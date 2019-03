Theater Sneek programma week 11

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

In de theatershow QUEEN The Music, staat de muziek van deze muzikale kunstenaars volledig centraal. Een tienkoppige band, met vier(!) topvocalisten (twee dames en twee heren) brengt een spectaculaire muzikale en visuele show boordevol energie!

QUEEN The Music onderscheidt zich door de songs zowel vocaal als muzikaal op originele wijze te vertolken en bevat veel nieuwe én verrassende uitvoeringen van het ijzersterke Queen repertoire.

De voorstelling is een Theater Sneek/Bolwerkproductie. Bij Theater Sneek/Bolwerkproducties beleef je een Podiumconcert in de theaterzaal. Met na afloop een afterparty in Bolwerk-sfeer, maar dan in de foyer!

Muziek // wo 13 maart // 20.15 uur // uitverkocht

Peter Heerschop – Ministerie van Inspiratie en Enthousiasme

Lieve mensen, Lieve Marianne,

Hier mijn plannen voor de eerste 365 dagen van mijn komende regeringsperiode

Ik wil dit jaar eerst een jaar het land in om mensen uit te leggen hoe je heel anders kunt kijken naar dingen die je tot nu toe heel zeker hebt geweten. Dat het enorm leuk is om iets nieuws te leren. Maar ook dat je het snelst iets leert als je het gevoel hebt dat het ook fout mag gaan en dat je erom mag lachen als het fout gaat. Ik zal, overal waar ik kom, meer dan genoeg voorbeelden geven van dingen die totaal fout zijn gegaan. Bij mij, bij anderen. Zo fout dat je er hard om moet lachen omdat je beseft dat anderen soms nog onnozeler zijn dan jij. En, omdat mensen zich nu eenmaal graag met anderen vergelijken, is dat vaak een fijn gevoel. En tenslotte zal ik – in dialoog met de Minister van Zeur en Zeikzaken- uitleggen waarom de waarheid echt overal kan liggen.

Peter Heerschop, zelfbenoemd Minister van Enthousiasme

Cabaret // do 14 maart // 20.15 uur // uitverkocht

Marvellous – De eerste superhelden saga musical happening ter wereld

Marvellous, de allereerste superhelden saga musical happening ter wereld! Marvellous wordt een muzikale ode aan het superheldengenre. Een grappig, spannend en ontroerend epos over de vraag wat het precies inhoudt om een superheld te zijn, met een flinke knipoog naar de succesvolle superheldenfilms met al die types met een cape. Marvellous wordt een muzikale ode aan het superheldengenre. Een grappig, spannend en ontroerend epos over de vraag wat het precies inhoudt om een superheld te zijn.

Musical // vrij 15 maart // 20.15 // € 28.00

Orkater – 237 redenen om door te gaan

Op dezelfde persoonlijke en herkenbare manier als in hun veelgeprezen voorstelling 237 redenen (foto) voor seks, steggelen de mannen dit keer over de dood. Waar de één de dood omarmt als deel van het leven, bezweert de andere haar door allerlei doelen te stellen. Losjes associëren de twee mannen rond het thema, terwijl ze plaatjes draaien van overleden helden en leeftijdgenoten.

Toneel // za 16 maart // 20.15 // € 24,00

The Wieners – Everly Brothers

Een eerbetoon aan The Everly Brothers door dé Nederlandse rock’n’roll tributeband!

Alle hits zoals Wake Up Little Susie, Bird Dog, Til I Kissed You en All I Have To Do Is Dream, klinken alsof Don en Phil vlak voor je staan. Maar The Wieners spelen ook verrassende B-kantjes, met hoorbaar veel liefde voor het origineel.

Tussen de bedrijven door, weten de muzikanten mooie anekdotes te vertellen uit de levens van The Everly Brothers en over het ontstaan van de nummers.

Muziek // za 16 maart // 20.15 uur // uitverkocht

Topzondag met koffiegeur – Koperguod

Enkele enthousiaste muzikanten uit de regio zuidwest Friesland namen in 2004 het initiatief tot het formeren van een groot koper ensemble, dat een zekere naam en faam opgemaakt heeft in de HaFaBra-wereld met hun uitstekend niveau en enthousiaste concertuitvoeringen.

Muziek // zo 17 maart // 11.30 uur // € 10.00

Freek de Jonge – De Suppoost

Voor het eerst in jaren zal Freek weer helemaal alleen op het toneel staan. In de gedaante van een suppoost volgt het publiek zijn avonturen als zaalwachter in het museum. Voorvallen tijdens ontmoetingen met bezoekers tot invallen betreffende kunst- en vliegwerk.

Tussen 14 september en 1 november 2018 exposeren Hella en Freek de Jonge in het Groninger Museum waarbij aan de hand van kostuums, keramieken, foto’s en filmbeelden hun jarenlange samenwerking in beeld wordt gebracht. Het bijzondere aan deze tentoonstelling is dat de beide exposanten dagelijks aanwezig zullen zijn met optredens en performances. De Suppoost is een nieuwe solo voorstelling die voortkomt uit deze periode.

Cabaret // zo 17 maart // 20.15 uur // € 28.00

