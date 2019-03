Expositie “Magazijn van de Dromen” wegens succes verlengd tot 31 maart

Sneek- Kunstnijverheid & houten speelgoed uit het Ertsgebergte. Een reis vol herinneringen… Vanaf december 2018 is in het Nationaal Modelspoor Museum de tentoonstelling “Magazijn van de Dromen” te zien. Deze tentoonstelling vertelt over de kunstnijverheid en het houten speelgoed uit het Ertsgebergte in Sachsen. De reis begint in de 19e eeuw met de kersttraditie en brengt ons terug in onze eigen kindertijd, toen velen van ons met het moderne VERO-speelgoed speelden. De tentoonstelling is wegens succes verlengd en nog tot en met zondag 31 maart 2019 te bezichtigen. En natuurlijk kan jong en oud ook nog eens lekker spelen en bouwen!

Fotobijschrift: Blokken dozen uit het Erztgebergte

Foto: Dicolore Workum.