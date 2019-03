Bouwhistoricus Blikman bij VHS

Sneek – Bouwstijlen en hoe herken je die? Dat thema staat dinsdag 12 maart a.s. centraal in de lezing na afloop van de jaarvergadering van de Vereniging Historisch Sneek e.o. Deze bijeenkomst is traditiegetrouw in De Spil aan de Molenkrite in de Sneker wijk Tinga en begint om 20.00 uur.

De lezing wordt verzorgd door Arnold Blikman, bouwhistoricus en werkzaam bij het cluster Cultureel Erfgoed van de gemeente Súdwest-Fryslân. Hij adviseert bij bouwplannen voor monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten. Zijn onderwerp is Bouwhistorie in Sneek met als ondertitel “het herkennen van bouwstijlen in zowel het exterieur als het interieur en wat vertelt ons dat?”.

(Foto: archief VHS)