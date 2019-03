Tomke op Lombok

Sneek- Rudina van Solkema-Rienstra is op dit stuit op Lombok, yn Indonesië. Dêr hat se ek in skoalle besocht en as goeie ambassadrice fan it Tomkeprojekt hat Van Solkema Tomkeboekjes omparten oan de learlingen.

Tomke

“Tomke is een Fries voorlees- en taalstimuleringsprogramma voor peuters. Het project wil ouders en professionele opvoeders informeren over taalgebruik in de omgang met jonge kinderen. Voorlezen, liedjes zingen, (taal)spelletjes en aandacht voor dagelijkse dingen zijn belangrijk voor alle talen, dus ook voor het Fries.

Samen met Bibliotheekservice Fryslân, het Sintrum Frysktalige Berne-opfang SFBO (centrum Friestalige kinderopvang) en Cedin vormt de Afûk de Tomke-werkgroep. Metelkaar willen zij een rijke, meertalige omgeving bewerkstelligen waarin de taalontwikkeling en het leesplezier van kinderen wordt gestimuleerd. Tomke is al meer als 20 jaar een begrip voor Friese peuters. Lees meer over het Tomke-project op www.tomke.nl.”