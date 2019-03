Gepland Dancefestival in Sneker Woonwijk

INGEZONDEN– Uit gemeentelijke stukken die door de werkgroep van verontruste bewoners zijn opgevraagd, blijkt dat niet alleen het dance festival in de Stadhuistuin maar ook het dance festival op het Schaapmarktplein tijdens de Sneekweek van 2019 zullen worden verplaatst naar het Veemarktterrein. De gemeente SWF spreekt zelf van een capaciteit van bijna 9000 bezoekers gedurende negen dagen! Een verdere uitbreiding van het festivalterrein op deze locatie wordt niet uitgesloten.

Ook zijn er plannen voor een tijdelijke brug van het Martiniplein naar de Westersingel om de toegankelijkheid van het festivalterrein te verbeteren.

De “Garden of Dance” is een uitzonderlijk festival. Negen dagen lang van 20.00 tot 01.00 uur ’s nachts dance muziek en het enige dance festival met gratis toegang. Dit bestaat nergens in heel Europa. Op partysites wordt het festival al aangekondigd,en zelfs daar wordt vermeld dat dit erg lang is! De programmering staat al op de website van de organisator en betreft een aantal topacts in het dance genre, waaronder DJ Paul Elstak,Def Rhymz en rapper Boef.

De bewoners van de wijk zijn van mening dat een dergelijk festival beslist niet op dit parkeerterrein, midden in een woonwijk gehouden kan worden.

De gemeente SWF lijkt niet te beseffen dat het Veemarktterrein midden in een woonwijk ligt, met woningen, bedrijven en zelfs een 24/7 kinderopvang, grenzend aan het beoogde terrein! Los van de vraag of je van dance houdt of niet, mag het duidelijk zijn dat de beats en de bassen hard binnenkomen bij de omwonenden. Hun woningen staan op een afstand van 20 tot 200 meter van het festivalterrein en veel moeten de volgende dag ook nog gewoon werken.

Volgens de werkgroep heeft de gemeente SWF in haar afweging alleen gekeken naar het beoogde festivalterrein en een geschikte toegangsweg. In haar stukken komt niet naar voren dat het te managen en te beveiligen gebied van de Sneekweek substantieel vergroot wordt. Lawaaiboten aan de Geeuwkade, rondzwervende bezoekers in de wijk, spontane “afterparties”, drugoverlast, toiletgang in voor en achtertuintjes, op bedrijfsterreinen en in stegen zijn niet in kaart gebracht net als de overlast langs de looproutes van en naar het terrein.

Geluidsoverlast wordt afgedaan met een ongefundeerde aanname dat de bebouwing wel voor geluidsreductie zal zorgen.

Op dit moment heeft de gemeente in een antwoord op de zienswijze van de bewonerscommissie laten weten dat er nog geen besluit is genomen en er nog geen reden is tot ongerustheid. Vooral deze mededeling heeft de ongerustheid, maar ook de betrokkenheid van bewoners en bedrijven in de wijk alleen maar vergroot.

Met vriendelijke groet,

Anton van Rooijen

Feike Damstra