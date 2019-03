Friese primeur Theater Sneek: muzikale try-out The Analogues met Abby Road

Sneek- The Analogues gaan hun nieuwe voorstelling Abby Road repeteren in Theater Sneek. Op woensdag 26 juni 2019 vindt er een muzikale try-out plaats van het bekende studio album van The Beatles. Hiermee heeft Theater Sneek een Friese primeur. Pas in seizoen 2019-2020 gaan The Analogues met Abby Road touren. De reguliere kaartverkoop start op donderdag 7 maart 2019 om 11.00 uur. Als de voorstelling uitverkoopt, komt er nog een voorstelling bij op dinsdag 25 juni.

Sylvia van der Berg, programmamanager Theater Sneek: “Toen The Analogues nog onbekend waren, bouwden zij hier aan de allereerste voorstelling van Magical Mystery Tour. Daarom is het fantastisch dat zij nu weer terug zijn in Theater Sneek met een repetitieprimeur van Abby Road die pas volgend seizoen in het land te zien is.”

The Analogues tourden afgelopen seizoenen langs uitverkochte zalen met hun integrale live vertolkingen van de The Beatles’ studio albums Magical Mystery Tour, Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band en The White Album. Publiek en critici waren unaniem enthousiast over de voorstellingen; ook in het buitenland. De band heeft zich tot doel gesteld alle studio albums van The Beatles integraal te vertolken. Abbey Road staat aankomend seizoen op het programma. Bij de voorstelling in Theater Sneek gaat het om een muzikale try-out waarbij de focus geheel op de muziek ligt.

Muziek // wo 26 juni (try-out), di 25 juni (succesoptie) // 20.15 uur // € 39,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Foto: Jan Douwe Gorter