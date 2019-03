Blaaskwintet Blaasvaak bij Lewinski

Sneek- Een ensemble in de samenstelling van een klassiek blaaskwintet heeft een heel speciaal, eigen geluid. Deze kamermuziek, die zijn oorsprong vindt in de 18e eeuw, wordt gedragen door de warme, donkere tonen van de hoorn en de fagot. Deze tonen worden bij BlaasVaak geleverd door Jan Kuipers op fagot en Richard Kop op hoorn, zij vormen de basis en absoluut drijvende kracht en geven tegengas aan de andere instrumenten. De boterzachte tonen van de klarinet vormen eigenlijk de stabilisator en zijn onmisbaar voor de balans voor de

doorzichtige composities. Alrik Voolstra is de stabilisator op klarinet. De hobo en de fluit zijn veelal de kwinkeleerders van de 5 en voeren vaak de boventoon, waarbij de hobo met zijn rustige passionele houtklank de tegenpool is voor de vaak drukke passages van de fluit. De kwinkeleerders van de 5 zijn Herman Leusman op hobo en Anna Andela op fluit. De musici van BlaasVaak hebben allen een grote voorliefde voor de muziek die zij ten gehore brengen.

BlaasVaak is in 2004 ontstaan uit een initiatief van enkele houtblazers uit het Fries Kamer Orkest die graag ook eens in kleinere bezetting wilden spelen. Sinds 2011 speelt het kwintet in de huidige samenstelling.

Na afloop (va. 18:00 uur) een hapje mee-eten? ook dat is mogelijk! Reserveer je maaltijd via de website van Lewinski. Ook eventuele dieetwensen graag vooraf aan ons doorgeven.

Zondag 10 maart, vanaf 16:00 uur

Tickets: €5,00 euro

Locatie Podium Lewinski Waterhoenstraat 2, Sneek