Oppenhuizen-Ondanks dat door versoepeling van de corononamaatregelen kinderen in groepsverband weer mogen sporten, blijven de sportvelden van voetbalvereniging TOP’63 gesloten. De gemeente is namelijk al begonnen met groot onderhoud. Dit onderhoud is noodzakelijk vanwege de slechte gesteldheid van de velden. Het afgelopen seizoen ondervonden de voetballers daar al veel hinder van. Als de situatie het toelaat kunnen in augustus de velden weer gebruikt worden voor trainingen en wedstrijden.