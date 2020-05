Gratis skeeleren en personal training bij De IJsster

Sneek-Nadat in de ochtend de skeelerinstuif voor de jeugd tot en met 12 jaar nog uitgesteld moest worden naar vandaag en aanstaande maandag 4 mei, beide van 10 tot 12 uur, waren de omstandigheden woensdagavond vrijwel ideaal! De goedkeurende ogen van toezichthoudende gemeente en politie zagen een uitstekend georganiseerde training en skeeleraars die de spelregels om weer veilig samen te sporten keurig respecteerden.

De IJsster biedt, enigszins afhankelijk van de weersomstandigheden, ook niet-leden tot en met 12 jaar deze weken de mogelijkheid om kennis te maken met haar zomertrainingsprogramma. Naast uiteraard skeeleren is de jeugd daarin ook wekelijks actief met droogtraining. In de meivakantie is daarvoor personal trainer Rudy Mann ingeschakeld. Aanstaande zaterdag 2 mei geeft hij van 9 tot half 11 training aan de jeugd tot en met 12 jaar. Van half 11 tot 12 uur staat de training voor de jeugd van 13 tot en met 18 jaar onder zijn leiding. Woensdag 6 mei geeft hij aan dezelfde twee groepen de trainingen ‘s avonds van half 6 tot 7 uur en van 7 tot half 9.

Wil je ook meedoen aan één of beide trainingen? Stuur dan even een mail naar secretariaat@ijsster met je naam, leeftijd en dag(en) dat je mee wilt doen. Doordat er ook een tweede trainer bij aanwezig is, en we uiteraard verantwoorde trainingsvormen kiezen, is er per leeftijdsgroep plaats voor maximaal 30 deelnemers. Meld je dus snel aan, want vol is helaas echt vol.