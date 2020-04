Jongste voetballertjes SWZ Boso Sneek trainen weer

Sneek-Ook Fryslân’s jongste voetballers mogen vanaf vandaag weer trainen. Dat doen ze onder andere in Sneek, bij voetbalclub SWZ Boso. Voorzitter Frank Slob: “Het is prachtig wat hier gebeurt. Alles is weer actief op dit ogenblik. “

Het afgelopen weekend moest de club zich voorbereiden op het opengaan. Daarvoor kregen ze richtlijnen van het NOC*NSF. “We hebben het heel snel kunnen gebruiken, er staan logische dingen in”, zegt Slob. Dat vinden ook de trainers. “De instructies zijn: handen wassen, thuis het toilet gebruiken”, vertelt één van hen. Ook is er een looproute aangelegd, en natuurlijk wordt ook bij SWZ Boso de anderhalve meter in acht genomen.

Dat de club voor de jeugd nu weer open mag, is vooral voor de kinderen een feest. Want, zoals één van hen zegt: ze hebben hun vrienden uit het voetbal al een hele tijd niet gezien.

Foto’s Kees de Vries