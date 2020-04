Hockeyclub SMHC in Sneek begint weer voor de kinderen

Sneek- Bij hockeyclub SMHC in Sneek zijn ze woensdag begonnen met trainen voor de jongsten. Bestuurslid Jan Dijkhuis: “Ik hoop niet dat dit het nieuwe normaal wordt. We hebben wat verkeersaanwijzingen zodat mensen doorrijden en minder parkeerruimte omdat we meer ruimte nodig hebben voor de fietsen. We hebben er wel wat toezicht bij nodig, zodat ouders er zich aan houden. Het moet nog even wennen. We hebben goede aanwijzingen vanuit de bond en NOC*NSF, plus wat eigen creativiteit. Maandag is de oudere jeugd waarbij er onderling 1,5 meter aangehouden moet worden. Dat zal lastiger worden, nu gaat het alleen om de trainers. Er is een coronaverantwoordelijke om bijvoorbeeld een pleister te plakken, met een mondkapje op en handschoenen aan. De groepjes zijn klein, dus we kunnen het ook goed leren.”

De kinderen vinden het erg leuk om weer te sporten. Een meisje zegt: “Ik vind het leuk om iedereen weer te zien. Ik heb het vandaag voor het eerst weer gedaan.” En een andere speelster: “Thuis trainde ik ook wel, we hebben een groot grasveld waar ik kon trainen. En we hadden pionnetjes. Maar dit is veel leuker.”

Foto SMHC Hockey Sneek

Bron: www.omropfryslân.nl