Bewoners van Loëngasterlaan in Sneek in beweging

Sneek-Beweegteam Súdwest-Fryslân organiseert samen met Stichting Sociaal Collectief en Fysio Maks op donderdag 30 april een beweegactiviteit met muzikale omlijsting voor de bewoners aan de Loëngasterlaan in Sneek.

Beweegteam Súdwest-Fryslân en partners vinden het belangrijk dat er aandacht is voor senioren in de coronacrisis. Stilzitten is funest voor ons afweersysteem. In beweging blijven is altijd, maar juist in deze tijd, van groot belang om gezond fit en vrolijk te blijven.

In samenwerking met Stichting Sociaal Collectief en Fysio Maks organiseert Beweegteam Súdwest-Fryslân een activiteit met muziek en beweging. Bewoners aan de Loëngasterlaan in Sneek worden uitgenodigd om lekker mee te bewegen en te genieten van een feestelijke middag. De bewoners kunnen samen met hun buren meedoen vanaf hun balkon.

Programma:

De activiteit aan de Loëngasterlaan in Sneek start donderdag 30 april om 15.00 uur. Zangduo Anneke en Astrid trappen de activiteit af met een l optreden tot 15.30 uur. Vanaf 15.30 uur brengt FysioMaks de inwoners in beweging. De activiteit eindigt rond 16.00 uur.