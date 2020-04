Hoe blijven de leden van Schaats- en Skeeler vereniging de IJsster fit in corona-tijd?

Sneek- Als de ijsbanen gesloten zijn, is het voor schaatsers ieder jaar opnieuw een uitdaging om fit en in conditie te blijven. Met de corona-maatregelen is dat er niet eenvoudiger op geworden. Echter, door jarenlange ervaring zijn schaatsers heel creatief geworden in hun oplossingen. Zo ook de jeugd van STG de IJsster uit Sneek. Ondanks alle beperkingen en het volgen van de richtlijnen van het RIVM zijn ze heel actief. Ze skeeleren, fietsen en lopen. Ook doen ze allerlei schaatsoefeningen en schaatssprongen. Hoe weten ze wat ze het beste kunnen doen? Hoe lang, hoe zwaar en hoe vaak? De jeugd krijgt daarbij online hulp en ondersteuning van de trainers. Zij maken een trainingsprogramma voor de pupillen tot 12 jaar en de junioren tot 18 jaar. In dit programma wordt een relatief ‘lichte’ week afgewisseld met een ‘matige’ en een ‘intensieve’ week. Zo weten de IJssterleden precies wanneer ze gaan sprinten, wanneer er tempo’s op het programma staan of juist intervallen of een wat langere duurtraining.

SKEELER INSTUIF voor LEDEN en NIET LEDEN, a.s. woensdag en vrijdag!

“Nu het besluit van het kabinet is dat kinderen tot 12 jaar onder strikte voorwaarden weer mogen sporten, organiseert de IJsster de mogelijkheid om vrijblijvend kennis te maken met de vereniging. Aanstaande woensdag 29 april en vrijdag 1 mei organiseren we van 10 tot 12 uur een SKEELER INSTUIF voor iedereen t/m 12 jaar, voor leden en niet leden op het Schuttersveld in Sneek. Dit kan dus alvast in je agenda en vriendjes en vriendinnetjes zijn ook van harte welkom! Let wel even op dat je een helm meeneemt, zonder helm mag je echt niet meedoen aan de skeelertraining helaas. Pols/knie/elle boog bescherming vinden we ook heel verstandig dus dat raden we dan ook zeker aan.

Vanwege de omstandigheden moeten we, heel begrijpelijk, wel met een paar duidelijke regels aan de slag. Zoals, dat wij als trainers de kinderen niet mogen helpen met het aantrekken of vastmaken van o.a. de skeelers. Het volledige protocol hiervan is te vinden op de site van de IJsster, www.ijsster.nl

Het weer is zoals altijd iets waar we rekening mee houden bij het doorlaten gaan van een skeeler training. Indien de weergoden ons slecht gezind zijn en wij moeten helaas instuif afgelasten dan geven wij dit tijdig aan op de website van de IJsster.

Pas goed op jezelf, pas goed op elkaar en blijf fit”, aldus het actieve bestuur.