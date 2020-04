ONS Sneek vraagt formeel plaatsing in Hoofdklasse aan

Sneek-Het bestuur van ONS Sneek heeft deze week formeel bij de KNVB aangevraagd om het eerste elftal in de zaterdag Hoofdklasse B in te delen. Na de meningen van de TC en de nieuwe trainer Jan Vlap te hebben gepolst bleek de optie om vrijwillig af te zien van een plaats in de derde divisie unaniem te zijn. De belangrijkste argumenten zijn van sportieve en financiele aard. Voorzitter Joan van der Veen: “Gezien de stand in de derde divisie waren we al een aantal maanden aan het “voorsorteren” op de Hoofdklasse en hebben we de spelersgroep daarop samengesteld. Daarbij merk ik ook op dat onze financiën niet toereikend zijn voor een langer verblijf. De onzekerheid over sponsorgeld werd nog eens vergroot door de coronacrisis. Dit leek ons de enige juiste beslissing.”

Ook maakt ONS Sneek bekend dat de club deelneemt aan de nieuwe Onder 21/23 competitie die door de KNVB in het leven is geroepen. Joan van der Veen: “We zien deze nieuwe klasse als een ideale springplank voor jongens die de sprong vanuit Onder 19 naar de A-selectie niet in één keer kunnen nemen. Ook spelen in dit team talentvolle jongens uit de regio die de ambitie hebben om de amateurtop te halen en echt in zichzelf willen investeren. Het wordt een echt prestatieteam. Met deze stappen willen we ONS Sneek een echte regionale uitstraling geven.”

Tegelijkertijd vroeg de club promotie aan voor enkele talentvolle jeugdselectieteams. Van der Veen: “We hebben promotie aangevraagd voor de Onder 19 en Onder 15. Beide stonden stevig bovenaan en zijn sportief toe aan een stapje omhoog. De Onder 13 speelt al op een vergelijkbaar niveau en datzelfde geldt voor de Onder 17. We hopen dat onze wensen gehonoreerd worden al beseffen we dat de bond hierin het laatste woord heeft.”

Foto archief Henk van der Veer