Geen nationale polsstokspringwedstrijden dit jaar

Sneek-De Frysk Ljeppers Bond heeft besloten dat er dit seizoen geen nationale wedstrijden meer worden gehouden. Daarbij gaat het ook om de Twakamp Fryslân-Holland en de Nationale Fierljep Manifestaasje. Als het verbod op evenementen niet wordt verlengd, worden de Friese en Nederlandse kampioenschappen later wel gehouden. Het FK in Winsum staat nu gepland voor 5 september en de NK in Burgum op 19 september.

Het Nederlands Kampioenschap voor de jongeren is helemaal van de baan, omdat er veel ouders en andere betrokkenen bij moeten zijn en dat zou te riskant zijn. Als er in het seizoen niet genoeg reguliere wedstrijden kunnen worden gehouden, dan worden de FK en NK voorafgaand door enkele kwalificatiewedstrijden. Bij nood zonder publiek.

De Bond stelt alvast protocollen op voor trainingen en wedstrijden voor het geval dat de maatregelen worden verruimd. Er wordt voorlopig nog niet gekozen voor het houden van wedstrijden zonder of minder publiek, omdat zoals de Bond zegt, bij polsstokspringen toch publiek hoort.