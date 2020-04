Jeugdspelers en trainers van ONS Sneek naar SC Cambuur & SC Heerenveen

Sneek- Ook dit seizoen zijn er verschillende spelers (en een trainer) van ONS Sneek die volgend jaar naar een Betaald Voetbalorganisatie (BVO) zullen gaan. Ieder seizoen zijn er veel jeugdspelers uit de opleiding die worden uitgenodigd voor het JPN programma van de KNVB (dit jaar maar liefst 13 spelers uit de JO12, JO13 en JO14 categorie) en spelers die worden uitgenodigd voor trainingsstages bij BVO’s (dit seizoen 7 spelers).

Er zijn vier spelers/speelsters en een van onze trainers, die dit jaar de overstap zullen maken naar een BVO.

Beau van der Kooi

Beau van der Kooi speelde dit jaar bij ONS Sneek in de JO11-1. Beau werd uitgenodigd voor een trainingsstage bij SC Cambuur en kreeg al snel daarna te horen dat hij werd uitgenodigd om volgend jaar in de opleiding te spelen. Hij zal gaan spelen in de JO12-1 van SC Cambuur.

Nando van der Heide

Nando van der Heide speelde dit jaar in de JO12-1 van ONS Sneek, maar begon al vroeg in het seizoen mee te trainen bij de JO13-1. Na de winterstop werd hij volledig toegevoegd aan de JO13-1 selectie, omdat hij meer weerstand nodig had om zich verder te ontwikkelen. Rond diezelfde periode werd hij ook uitgenodigd bij SC Heerenveen. Volgend seizoen zal hij spelen bij SC Heerenveen JO13-1.

Sybrand Veldhuis

Sybrand Veldhuis speelde dit jaar in de JO15-1 van ONS Sneek en zou volgend seizoen de overstap maken naar de JO17. Hij werd uitgenodigd voor een trainingsstage bij SC Cambuur, maar kon helaas geen enkele keer meetrainen in verband met de corona-maatregelen. Desondanks had SC Cambuur direct vertrouwen in hem en heeft hem daarom uitgenodigd voor de opleiding. Volgend seizoen zal Sybrand in de JO16-1 van SC Cambuur spelen.

Rik Reinsma

Sybrand zijn trainer bij SC Cambuur JO16-1 is ook een goede bekende van de club. Rik Reinsma trainde dit jaar de JO19-1 en de JO19-2 van ONS Sneek. Hij zal volgend seizoen de hoofdtrainer worden van SC Cambuur JO16-1. Wij vinden het erg jammer dat Rik zal vertrekken, maar dit is een mooie stap in zijn verdere ontwikkeling als trainer en hij heeft dit dik verdiend. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van de opleidingsvisie en hij was een van de kartrekkers in het creëren van saamhorigheid en uitwisseling van kennis binnen de trainersstaf.

Anna de Vries

Anna de Vries speelde it jaar in de JO13-2 van ONS Sneek. Zij heeft zich geweldig ontwikkeld en zou volgend jaar de stap maken naar de JO15 bij ONS Sneek. Zij was opgevallen tijdens een talentendag bij SC Heerenveen en heeft naar aanleiding daarvan de uitnodiging gekregen om volgend seizoen bij de MO16-1 van SC Heerenveen te gaan voetballen.

Bron: http://www.onssneek.nl