Sneek-De PC wordt dit jaar niet op de vijfde woensdag van juli gekaatst, maar pas op 30 september. Dat meldt de organisatie. Dit is een gevolg van de maatregelen, die premier Rutte dinsdagavond bekend maakte. De PC had al met dit scenario rekening gehouden. In de vergunningsaanvraag was niet alleen voor de oorspronkelijke datum van 29 juli toestemming gevraagd, maar ook voor woensdag 30 september. Informatie over de kaartverkoop volgt later.