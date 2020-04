Fit blijven tijdens coronatijd met hartverwarmende beweegtassen

Sneek-Het Special Sporters Fonds (SSF) en Stichting Vrienden van Talant hebben voor dit initiatief hun krachten met Talant gebundeld, zodat op de woonlocaties een groot aantal personen met een verstandelijke beperking in Friesland de afgelopen dagen kon worden verrast met een speciale beweegtas.

Binnen 2 weken van idee tot feit Nu we noodgedwongen veel meer thuis zijn door de coronasituatie, is het een extra uitdaging om fit te blijven. Veel cliënten en begeleiders van o.a. Zorggroep Alliade, waarvan Talant een zorgonderdeel is, merken dat het veel creativiteit vraagt om het wegvallen van de dagbesteding en reguliere vrijetijdsactiviteiten op te vangen. Om hierin te kunnen ondersteunen is de beweegtas bedacht. Dat idee werd ook met open armen ontvangen door Stichting Vrienden van Talant en het Special Sporters Fonds. Binnen twee weken is het idee omgezet in een daadwerkelijke beweegtas, die inmiddels op een groot aantal woonlocaties voor personen met een verstandelijke beperking in Friesland in ontvangst is genomen. De inhoud van de tas bestaat uit handige producten, zoals een bal, ballon, pittenzakjes, touw en stoepkrijt, waarmee beweegoefeningen kunnen worden gedaan in eigen woonomgeving en tuin. Daarnaast bevat de tas een set kaarten met beweegtips en ideeën voor gezonde maaltijden.

Inspiratiefilmpjes van spelers SC Heerenveen Niet alleen zijn de cliënten verrast met de speciale tas, ook zijn er handige filmpjes gemaakt waarin speelsters uit de eredivisie en jeugdspelers (onder 19 jaar) van SC Heerenveen een voorzet geven over hoe je de middelen kunt gebruiken. Het trainen van buik, armen, benen alles wordt met veel enthousiasme gedemonstreerd door Laura, Kerstin, Elise, Teun en Chris. Bedankt toppers en wat fijn dat we op deze manier samen kunnen laten zien wat in deze coronatijd wél kan! Ook op zoek naar inspiratie om thuis fit te blijven? Bekijk de filmpjes op www.alliade.nl/fit

Foto’s (eigendom Zorggroep Alliade)