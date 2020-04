Oppenhuizen-De activiteiten van ‘Top & Twel, Yn Beweging’ staan in deze tijden van corona momenteel stil. Maar dat betekent niet dat de werkgroep zelf nu ook achterover leunt. De subsisdieverstrekker ZonMW heeft de werkgroep de mogelijkheid gegeven om nog een aantal maanden door te gaan, in ieder geval tot december. Dit betekent dat er hopelijk dit jaar nog een aanbod komt met nieuwe activiteiten of activiteiten een vervolg krijgen, zoals het project ‘Eltsenien docht mei’ van begin dit jaar.

Gezond en vitaal blijven is in deze tijden erg belangijk. Daarom komt ‘Top & Twel, Yn Beweging’ nu met de beweegkaart voor ouderen met een vijftal oefeningen die eenvoudig thuis gedaan kunnen worden. Een goede voorbereiding om straks fit naar buiten te gaan als dit weer mogelijk is. Doet u mee?