Jeugdleden vv Oosterlittens krijgen oefenbal cadeau van Accent Automatisering

Sneek– Door de ‘intelligente lockdown’ is onze jeugd aan huis gekluisterd. Om alle jeugdleden van VV Oosterlittens een hart onder de riem te steken, heeft de vereniging voor iedereen een oefenbal geregeld, want juist in deze tijden is fit blijven van groot belang. Een goede conditie draagt immers bij aan een sterke immuniteit. En daarom heeft sponsor Accent Automatisering B.V. uit Sneek een kleine 200 ballen ter beschikking gesteld.

“Omdat het voor de jeugd zwaar is om contacten op school en bij de club te moeten missen, willen we ze hiermee een hart onder de riem steken”, aldus Wim Behage van Accent. “Accent draagt de jeugd een warm hart toe steunt de club al jaren. We kiezen bewust voor sport-, kunst- en cultuursponsoring en dan in het bijzonder de jeugd. Zo hebben we recentelijk ook een sponsorcontract getekend voor het Solarboot Hi-Horizon Racing Team, ook een team van enthousiaste jongeren. De jeugd is onze toekomst en daar gaan we voor! We hopen dat de oefenballen eraan bijdragen dat de clubleden lekker in beweging blijven en ook hun balvaardigheid zullen blijven trainen.”

VV Oosterlittens laat weten heel blij te zijn met de steun van sponsor Accent en wenst haar spelers veel (oefen)plezier!

VV Oosterlittens: voetbalclub 3e klasse zondag. Aantal jeugdleden: 187

Accent Automatisering B.V. (opgericht in 1995) is gevestigd in Sneek. Accent verzorgt IT-diensten zoals (private) Cloud omgeving en telefonie. www.accent.nl

Foto: Romy Postma