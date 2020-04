Alwin Velds langer bij Sneek Wit Zwart

Sneek- Sneek Wit Zwart heeft de overeenkomst met vleugelverdediger Alwin Velds met een seizoen verlengd. De 30-jarige personal trainer die aan het begin van het seizoen 2014-2015 van stadgenoot LSC 1890 overkwam en die tot nu toe aan de Molenkrite zeven keer trefzeker was, is derhalve ook volgend seizoen in het wit-zwart te bewonderen en begint dan op Tinga aan al weer zijn zevende seizoen.

Daarnaast maakte de eersteklasser deze week bekend dat men de selectie voor volgend seizoen heeft versterkt met aanvaller Tjisse Kerkstra en middenvelder Wesley Lohman die beide in het Sneker voetbalwereldje geen onbekende zijn. Zij zijn nadat de club eerder al Davey Lohman (ONS Sneek), Kevin Meijer (ONS Sneek), Hans Semplonius (Renado), Higor da Silva (Zeerobben) en Guido de Weerd (Renado) presenteerde, nieuwkomer zes en zeven in de A-selectie van trainer Hans de Jong die na dit seizoen het technische stokje van Germ de Jong overneemt.

De 30-jarige Tjisse Kerkstra begon zijn loopbaan bij Aengwirden en streek na twee jaar MSC en een seizoen bij SC Joure aan het begin van 2013-2014 op het Zuidersportpark neer. Na twee seizoenen en in totaal twaalf treffers in officiële wedstrijden keerde hij terug naar SC Joure, waarna hij via de hoofdklassers Flevo Boys en MSC bij tweedeklasser VVI terecht kwam. Het oranje shirt van die club verruilt hij met ingang van komend seizoen dus voor het wit-zwart.

Wesley Lohman zette zijn eerste schreden op de groene mat bij SC Bolsward, waarna hij bij ONS Sneek op zoek ging naar zijn plafond. Na het seizoen 2018-2019 trok de 24-jarige middenvelder wiens broer Davey bij Sneek Wit Zwart al eerder als versterking werd binnen gehaald, de deur van het Zuidersportpark echter achter zich dicht en begon hij aan een stage bij Norway Adventures in Noorwegen en tijdens dat avontuur speelde hij voor Eide IL.

Met Tjisse Kerkstra, Wesley Lohman en Alwin Velds krijgt het keurkorps aan de Molenkrite meer en meer vorm, want naast de hiervoor al genoemde vijf nieuwelingen verlengde Sneek Wit Zwart ook al de verbintenissen met Harvey de Boer, Matts Bruning, Nils Bruining, Gerben Visser, Leon de Vries, Ruben Ybema c.q. Martijn Zwaga, terwijl doelman Klaas Boersma na zijn wereldreis komend seizoen ook weer beschikbaar is.

Foto Nico Altenburg

Bron: https://pengel.weebly.com/