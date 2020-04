Sneek- Geen flauw benul hoe lang deze sportieveling al op z’n sup board bezig was. We zagen hem vanmiddag onder ideale weersomstandigheden door de Sneker grachten peddelen. Suppen= Stand Up Paddling oftewel staand op een board peddelen, maar het kan zeker ook op de knieën! Het was behoorlijk druk op het water. De mensen die wij zagen hielden zich overigens prima aan de coronamaatregelen!

Foto Henk van der Veer