Bestuur O.N.S.: Gezondheid staat bovenaan, degradaties en promoties staan daarbij ver in de schaduw.

Sneek- Ook bij O.N.S. Sneek denkt het bestuur na over de gevolgen van het coronavirus en deelt het volgende mee op haar website:

“Ondanks het feit dat ons sportpark gesloten is en blijft en het duidelijk is geworden dat we dit seizoen niet meer voetballen, zijn we achter de schermen druk bezig met het afwikkelen van het afgelopen moeilijke financiële en organisatorische seizoen en het voorbereiden op het nieuwe, dat hopelijk na de zomer weer kan starten. Het abrupt beëindigen van de competitie, waar we als bestuur uiteraard volledig mee instemmen, kent zowel verliezers als winnaars. De Onder 19-1, Onder 17-1 en Onder 15-1 lagen op koers voor promotie.

Het vlaggenschip leek op weg naar de Hoofdklasse. De KNVB heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat er mogelijkheden zijn om in uitzonderingsgevallen toch te promoveren of te degraderen. Met de nieuwe trainer Jan Vlap, de TC en het bestuur zullen we zeer binnenkort virtueel om tafel om een besluit te nemen over het gewenste niveau van het eerste team volgend seizoen. Voor de genoemde selectieteams in de jeugd geldt hetzelfde, al is er wel consensus dat alsnog promotie het beste scenario zou zijn.

Ook heeft het bestuur aandacht voor de problematiek waarmee onze sponsoren zijn geconfronteerd. De mensen van de Businessclub onderhouden de contacten en we zullen onze sponsoren, waar mogelijk, ondersteunen.

Maar alles valt in het niet bij de verwoestende werking van het coronavirus in de wereld. Gezondheid staat bovenaan. Degradaties en promoties staan daarbij ver in de schaduw. Het bestuur wenst jullie en jullie naasten alle gezondheid toe.”

Foto archief Henk van der Veer