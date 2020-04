Transfer voor volleybalster Hester Jasper naar Duitse topclub

Sneek-Hester Jasper speelt komend seizoen bij Allianz MTV Stuttgart. De volleybalster uit Sneek kwam afgelopen seizoen nog in actie voor VfB Lotto Sühl, maar maakt nu dus de overstap.

Sportief gezien is de overstap een grote verbetering; Sühl eindigde dit seizoen als laatste, terwijl Stuttgart tweede werd. Jasper tekent een contract voor twee jaar bij Stuttgart. Jasper had niet verwacht dat Stuttgart zich zou melden. “Toen ze belden werd ik meteen al een beetje zenuwachtig”.

Het is nog niet duidelijk welke teamgenoten Jasper krijgt bij Stuttgart, omdat de spelerscarrousel nog volop bezig is, maar de kans is groot dat ze een andere Nederlandse international treft: midspeelster Juliët Lohuis. Het is voor Hester Jasper ook nog niet duidelijk of ze op een basisplaats kan rekenen omdat de concurrentie op haar positie – buitenaanvalster – nog niet bekend is. Jasper denkt vooral veel te gaan leren. “Ik ga gewoon mijn stinkende best en dan zie ik wel waar het op uitkomt. In ieder geval denk ik dat ik heel veel kan leren en dat vind ik al hartstikke vet”.

Komend jaar wordt het tweede seizoen in het buitenland voor Jasper. Daarvoor speelde ze bij VC Sneek. Haar oudere zus Marrit speelt ook in Duitsland, bij Ladies in Black Aachen.

Foto archief GrootSneek