Steunpakket voor de amateurs

Zeist-Naast de enorme impact op de volksgezondheid, leidt de huidige coronacrisis tevens tot financiële problemen voor vrijwel alle sectoren. Dat geldt in niet mindere mate voor de voetbalclubs. De Oranjespelers (Nederlands elftal, de OranjeLeeuwinnen en Jong Oranje), hoofdsponsor ING en de KNVB zijn zich hiervan bewust en presenteerden daarom gisteren gezamenlijk een financieel steunpakket voor de clubs.

De coronacrisis heeft impact op het hele maatschappelijke leven en daarmee ook op het voetbal. Het zal voorlopig niet mogelijk zijn om wedstrijden te spelen of te trainen. Door niet te spelen drogen de inkomsten van de voetbalclubs snel op terwijl de meeste vaste lasten doorlopen. Hiermee dreigen clubs in financieel zwaar weer te komen. Om de financiële consequenties van de crisis voor clubs enigszins te beperken, is het financieel steunpakket van de Oranjespelers, ING en KNVB opgezet.

De bijdragen van de Oranje-internationals en de ING zijn gericht op het amateurvoetbal, terwijl de KNVB zowel de betaald voetbalclubs als de amateurverenigingen zal ondersteunen. Het gaat om een combinatie van donaties, maatregelen en tegemoetkomingen die in totaal een bedrag van 11 miljoen euro vertegenwoordigen. Van dat bedrag komt de helft ten goede aan de amateurclubs, waarbij de verdeling naar alle waarschijnlijkheid na rato van het aantal leden plaatsvindt.

Bij de hulp aan amateurvoetbal bestaat het financiële pakket zoals hiervoor al werd vermeld, uit donaties van de Oranjespelers en ING, terwijl de KNVB geld van amateurclubs eerder beschikbaar gaat maken en extra geld uit eigen middelen aan het pakket toevoegt. Dit moet de financiële positie van de amateurclubs versterken waardoor zij uitzicht kunnen houden op een goede her- c.q. doorstart.

Dat de bijdrage van de spelers van Oranje juist aan het amateurvoetbal ten goede komt, komt omdat het amateurvoetbal waar zij ooit zelf allemaal begonnen zijn, in hun ogen sterk moet blijven en het voetbal over de gehele breedte gebaat is met een sterk netwerk dat uit zo’n 3.000 verenigingen en uit 1,2 miljoen voetballers en voetbalsters bestaat.

