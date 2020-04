Richard Venema nieuwe trainer Black Boys

Sneek- Richard Venema (foto) wordt met ingang van komend seizoen de nieuwe trainer van Black Boys en daarmee de opvolger van Lars Niemarkt die de Zwartjes de voorbije twee seizoenen onder zijn hoede had.

Met Venema die onder begeleiding van supervisor Jappie Booij aan de slag gaat, kiest Black Boys voor een trainer van eigen vlees en bloed. De oefenmeester die dit seizoen aan de Thomas Zandstrastraat het tweede elftal trainde, had namelijk al eerder de technische touwtjes in handen en wel het seizoen 2017-2018. In januari 2018 werd hij namelijk als opvolger van de tussentijds vertrokken Ed Laagland aangesteld en wist hij dankzij een sterke tweede seizoenshelft de “Equipo Negro” voor de vierde klasse te behouden. Op basis van die prestatie besloot de club in het voorjaar van 2018 zijn aanstelling te verlengen, iets wat later ten faveure van Lars Niemarkt werd teruggedraaid.

Daarnaast maakte Black Boys bekend dat doelman Jan Broersma en verdediger/middenvelder Kewin de Jong na dit seizoen in beginsel stoppen, terwijl de club volgens dezelfde publicatie ook al een aantal nieuwe spelers mocht begroeten. Om welke spelers het daarbij gaat, werd niet vermeld.

Foto: Janna Blom Fotografie/v.v. Black Boys

Bron: https://pengel.weebly.com/