Wout Zijlstra sluit deuren van zijn sportschool

Folsgare- Wout Zijlstra, de sterkste man van Fryslân, sluit de deuren van zijn sportschool. Dat maakte hij bekend op zijn Facebookpagina. Vanwege het coronavirus had Zijlstra de deuren al dicht gedaan, maar nu heeft hij het besluit genomen om ook na 1 juni dicht te blijven.

Naast de sportschool gaf Zijlstra ook zogenoemde ‘strongman trainingen’ en trainingen voor Highland Games-onderdelen in een stuk weiland naast zijn huis. Ook hier houdt hij mee op. Het materiaal komt te koop, laat Zijlstra weten.

Woonruimtes bouwen

“We willen graag woonruimtes bouwen in De schuur en hierbij de sportschool een flink stuk inperken,waardoor deze permanent en 100% PRIVÉ zal zijn. We hopen dat iedereen zo snel mogelijk een andere locatie zal vinden om zijn of haar onderdelen te kunnen trainen”, zegt Zijlstra.