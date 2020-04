Impressie nieuwe kleedkamers LSC 1890

Sneek-Nadat vorige week al werd gemeld dat de realisatie van een nieuwe kleedaccommodatie op het sportpark aan de Leeuwarderweg een stap dichterbij is, nu de gemeente aan de raad heeft voorgesteld de daarvoor benodigde middelen beschikbaar te stellen, gaf LSC 1890 afgelopen woensdag een inkijkje in de nieuwe kleedgelegenheid door een aantal tekeningen (zie hierboven en hieronder) op de website te publiceren. De nieuwbouw verrijst op de plek waar nu nog een deel van de voormalige accommodatie van Waterpoort Boys en de in witte steen uitgevoerde “nieuwe” kleedkamers staan. Evenals die opstallen wordt de nieuwbouw op enige afstand van de monumentale tribune annex restaurant gerealiseerd.

​Die bijna 54 meter lange nieuwbouw omvat tien kleedkamers met douchegelegenheid, kleedkamers met douchegelegenheid voor de arbitrage en aanverwante ruimten zoals een materialenhok. Daarmee speelt de accommodatie in op de ontwikkelingen binnen het voetbal, waarbij teams niet alleen meer uit uitsluitend en alleen jongens en mannen bestaan, maar waarbij ook gemengde en damesteams hun intrede hebben gedaan. Het aantal kleedkamers ligt in ieder geval ruimschoots boven de minimum norm die bij drie speelvelden wordt gehanteerd en die zes kleedkamers voorschrijft.

Hoewel de gemeenteraad met betrekking het voorstel van burgemeester en wethouders nog een besluit moet nemen en de leden van LSC 1890 nog moeten instemmen met de constructie dat de nieuwe kleedkamers eigendom van de club worden en dat de club in de toekomst het onderhoud voor zijn rekening moet nemen, wordt algemeen verwacht dat de sloophamer binnen afzienbare de huidige “ouwe meuk” tegen de vlakte werkt en dat vervolgens met de nieuwbouw wordt begonnen.

Bron: https://pengel.weebly.com/