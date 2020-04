Sneek- Prachtig voorjaarsweer vandaag. Genoeg reden voor oud-onderwijsman Minze Havinga om er even op uit te gaan. We zagen hem vlak bij de Spoarbrugge (Franekervaart) in de Storm aan de roeispanen. Minze heeft geen last van passagiers die hij op afstand moet houden.

Foto Henk van der Veer