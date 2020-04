VTON presenteert in samenwerking met BVO’s Voetbal ‘Home Project’

Heerenveen- Middels de VTON Play app kan iedere voetballer 8 weken, 3 x per week een volledige leeftijdsspecifieke voetbaltraining thuis afwerken.

Doordat de Overheid/ KNVB het hele amateurvoetbal vroegtijdig, en terecht, beëindigd heeft wegens Coronavirus komen clubs, trainers en spelers in de problemen. De afgelopen 3 weken hebben we spelers nog met een zogenaamde Challenges weten te vermaken, maar na het bericht dat het amateurvoetbal definitief ten einde is dit seizoen sloeg de paniek bij veel besturen van voetbalclubs toe. Hoe nu verder?

VTON voorziet bijna 250 clubs in o.a. Nederland van digitale oefenstof via de offline VTON Trainer app. Onze trainers ondersteunen op locatie deze clubs met theorie- en praktijkvoorbeelden. Naast de Trainer app hebben spelers zelf een VTON Play app die hen verbindt met hun eigen team/trainer. Binnen deze laatste app hebben we een voetbal trainingsprogramma gebouwd voor de onder-, midden- en bovenbouw: 8 weken/ 3 trainingen per week/ leeftijdsspecifiek

In de app, waaraan iedereen kan deelnemen, komen iedere week 3 volledige trainingen voorbij met techniek, toepassen van techniek, fysieke trainingsvormen (bovenbouw) en een aantal leuke uitdagingen. Samen met onze BVO-partners uit het betaalde voetbal is dit project ontwikkeld en wordt het ondersteund.

Maandag 6 april starten we officieel met de eerste trainingen. We denken hiermee een groot probleem voor alle voetbalclubs op te lossen. Trainers krijgen weer contact met hun spelers, spelers blijven doortrainen en de club kan in deze lastige tijd haar leden toch nog trainingen aanbieden, al is dat op afstand. Voor meer informatie kunt u terecht bij www.vton.nl