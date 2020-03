Talentvolle spelers uit de regio kunnen zich melden voor nieuw JO21 elftal ONS Sneek

Sneek-Ben jij een talentvolle speler uit de regio? Heb jij ambitie om op een hoger niveau te spelen en wil je jezelf verder ontwikkelen? ONS Sneek start volgend seizoen met een nieuw JO21 elftal. Talentvolle spelers kunnen zich aanmelden voor een videogesprek.

Het doel van het JO21 elftal is om spelers twee jaar extra de tijd te geven om zich verder te ontwikkelen, zodat een zo groot mogelijke groep de stap kan maken naar het eerste elftal van ONS Sneek, dat op dit moment in de 3e divisie speelt op zaterdag.

Om dit te bereiken is het belangrijk dat dit elftal goed gefaciliteerd zal worden. Het elftal zal daarom drie keer per week gaan trainen. Daarnaast zal bij dit team met video-analyse gewerkt worden, net zoals in de jeugd en bij het eerste elftal bij ONS Sneek. Fysio-Actief verzorgd de medische begeleiding en zij verzorgen wekelijks loop- en coördinatie scholing. Ook zullen de spelers vier keer per jaar deelnemen aan fysieke testen.

Verder zal het team een volwaardige selectie krijgen bestaande uit kwalitatief goede spelers. Er zal gewerkt worden met een volwaardige staf, bestaande uit een trainer/coach met zijn TC2 diploma, een teammanager, een grensrechter en een verzorger.

Dit team is ingeschreven op divisieniveau in de nieuwe JO23 competitie van de KNVB. Dit is een competitie bestaande uit clubs uit regio Noord en Oost. Tot dusver hebben clubs als DrachtsterBoys, BeQuick 1887, HSC ‘21, Excelsior ‘31 en Quick ‘20 zich voor deze competitie aangemeld. Naast de competitiewedstrijden worden er ook extra activiteiten voor dit team georganiseerd. De spelers van dit team komen in aanmerking voor het programma van Jong ONS (12 activiteiten per jaar) en er zullen maandelijks oefenwedstrijden georganiseerd worden tegen eerste elftallen uit de regio.

Normaal gesproken zouden wij geïnteresseerde spelers uitnodigen voor proeftrainingen. Dat is in deze periode niet mogelijk. In plaats daarvan nodigen wij jullie nu uit voor een videogesprek.

Ben jij een talentvolle speler tussen de 17 en de 20 jaar? Meld je dan aan voor het videogesprek, zodat wij meer informatie kunnen geven.

Je kunt je aanmelden door het onderstaande formulier in te vullen. https://forms.gle/fir6YGAaygHgvt7b7.

Heb je nog vragen? Dan kun je mailen naar hoofdvoetbalzaken@onssneek.nl of telefonisch contact op te nemen met Douwe Jan van der Wal (06-34013951).

Foto Henk van der Veer