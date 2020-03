Kevin Meijer maakt overstap van O.N.S. naar stadgenoot SWZ Boso Sneek

Sneek-Kevin Meijer sluit na de zomer aan bij het eerste elftal van SWZ Boso Sneek. Meijer komt over van stadsgenoot ONS Sneek. Afgelopen week hebben Matts en Nils Bruining de Voetbaltechnische Commissie (VTC) van SWZ Boso Sneek laten weten ook volgend seizoen in Tinga actief te blijven.

Meijer (22) heeft alle elftallen bij ONS Sneek doorlopen en maakte de laatste drie seizoenen deel uit van de A-selectie. Hij kan centraal en op links in de defensie uit de voeten, is aanvallend ingesteld en sterk in balbezit; kortom een moderne verdediger. Eind januari besloot hij te verlengen bij ONS Sneek, maar uiteindelijk kwam hij toch terug op zijn besluit en gaat nu strijden voor speelminuten bij SWZ Boso Sneek

Naast deze versterking kwam afgelopen week dus ook het goede nieuws van de verlenging van Matts, ondanks serieuze interesse van andere verenigingen, en Nils Bruining. Beide zijn jongens van de club en spelen ondanks hun jonge leeftijd al enkele seizoenen bij het eerste elftal.