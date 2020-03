Jan Dommerholt gaat voor Zeerobben in Harlingen spelen

Sneek- Jan Dommerholt, publiekslieveling bij de ONS Sneek-supporters, speelt met ingang van het komend seizoen voor vv Zeerobben uit Harlingen. “Dommerholt speelde drie seizoenen bij de A-selectie waarin hij geliefd was binnen de gehele vereniging door zijn humor en onvoorspelbare acties. Anders gezegd: met Jan gebeurde er altijd wat. We vinden het dan ook ontzettend jammer dat er een einde komt aan de samenwerking, maar respecteren zijn besluit en wensen Jan veel succes met zijn verdere toekomst”, zo liet ONS eerder al op haar clubsite weten.

Dommerholt, liefkozend vaak ‘Jantje’ genoemd, hoopt bij Zeerobben, dat in de eerste klas uitkomt, het voetbalplezier weer terug te vinden, want dat was hij in Sneek toch wel een beetje kwijtgeraakt. En uiteraard weer aan spelen toe te komen!

Foto Henk van der Veer