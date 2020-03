Sneek- De Zwemelfstedentocht van atleet Stefan van der Pal uit Leeuwarden wordt geschrapt door de coronacrisis. Dat heeft hij zelf zonet bekend gemaakt. Het doel was dat hij donderdag 2 juli zou beginnen. Hij zou bij De Harmonie in Leeuwarden in het water gaan, tegelijk met 111 zwemmers. De finish zou op zondag 5 juli zijn.

Foto Omrop Fryslân