Woudsend- De buiten fitness plek in Woudsend is klaar. Een aanwinst voor het dorp, zo lezen wij op de site https://www.woudsendonline.nl/ “Het zie er mooi uit, maar we zijn wel benieuwd of de toplaag voldoende stevig is. Zeker als er al veel mensen op gaan sporten”, is een lichte vorm van ongerustheid die we ook lezen.