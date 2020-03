Volleybalcompetities per direct gestopt: Voor Eredivisie alternatief play-off programma?

Sneek-De Nevobo maakt vandaag bekend dat alle competities van Topdivisie en lager per direct worden gestopt. Vanwege het coronavirus kan in ieder geval t/m 6 april niet worden getraind en gespeeld. De laatste reguliere competitieronde staat op het programma voor 18 april. Na lang beraad is besloten dat er geen uitvoerbaar scenario bestaat om deze competities op een sportief gelijkwaardige en eerlijke manier tot een goed einde te brengen.

De volleybalbond vraagt haar leden om actief mee te denken hoe er voor het seizoen 2020-2021 een eerlijke competitie-indeling kan worden gemaakt. Voor de Eredivisie is een alternatief play-off programma voorgesteld, dat, mits de omstandigheden het toelaten, eind april / begin mei kan worden gespeeld.

Eredivisie: voorstel alternatief play-off programma

Het Eredivisieseizoen duurt t/m uiterlijk zondag 10 mei. Dit biedt, in tegenstelling tot de lagere competities, de kans om een alternatief programma voor te stellen. De Nevobo heeft een alternatief programma ontwikkeld dat in werking kan treden als de Eredivisieteams weer kunnen gaan trainen op uiterlijk 13 april (of eerder). Mocht dit vanwege de maatregelen m.b.t. het coronavirus niet mogelijk zijn, dan zal ook de hoogste Nederlandse competitie worden gestopt. De Nevobo bepaalt dan in overleg met de Eredivisieverenigingen hoe om te gaan met degradatie en afvaardiging Europees volleybal.