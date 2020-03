Inschrijving Tiatlon Witmarsum rond 1 april geopend

Witmarsum-Ondanks de maatregelen rondom het Corona-virus gaan we er vanuit dat Triatlon Witmarsum ook dit jaar weer door kan gaan. De triatlon wordt voor de 8e keer georganiseerd en wel op zondag 30 augustus. De inschrijving wordt (zoals het nu staat) rond 1 april geopend.

De triatlon zal in grote lijnen hetzelfde zijn als afgelopen jaren, er wordt begonnen met 500 meter zwemmen. Vanuit de wisselzone wordt er vervolgens een ronde van 20 kilometer gefietst en afsluitend volgt er een loopronde van 5 kilometer.

Na het daverende succes van afgelopen 2 jaren wordt de Súdwest Fryslân Triatlon Cup ook weer georganiseerd. Deze competitie bestaat uit drie triatlons in onze gemeente. Op 30 augustus is dat de 1/8e triatlon in Witmarsum, op 6 september in Workum (1/8e triatlon) en de afsluiting is op 12 september in Wommels (1/4e triatlon). Op basis van de eindtijden van de deelnemers aan deze competitie wordt er een klassement opgemaakt. De snelste dame en heer ontvangt hierbij een prachtig aandenken! Voor de competitie moet bij elk evenement afzonderlijk worden ingeschreven.

Wil je niet aan de competitie meedoen? Geen paniek, alleen deelnemen aan Triatlon Witmarsum is natuurlijk geen probleem! Net als vorig jaar kan daarbij de keuze gemaakt worden tussen het zwemmen in de Witmarsumervaart of in zwembad Mounewetter. Wel is er een maximum aantal startplaatsen in het zwembad. Natuurlijk kun je ook samen met twee teamleden meedoen aan de Estafette Team Triatlon.

Voor de bedrijven en verenigingen in en rond Witmarsum is er weer de Business & Verenigingen Team Triatlon. In 2019 bleek het team van Fysio Witmarsum de beste, maar welk team is de snelste in 2020?

Dus twijfel niet langer en schrijf jezelf of je (bedrijfs-/verenigingen)team in. Dit is mogelijk t/m 27 augustus. Voor de snelle beslissers is er van 1 april tot 1 mei korting op de inschrijving.

Graag tot 30 augustus!

Foto archief Truus Bergsma