Sneek- De 74ste Elfstedenwandeltocht, die van 19 tot en met 23 mei zou worden gehouden, is afgezegd. Volgens de organisatie is het risico aanwezig dat het coronavirus ook in mei nog volop in Nederland aanwezig is. Ook valt een groot deel van de deelnemers in de risicogroep. Daarom wordt het evenement geschrapt. De deelnemers die zich hebben opgegeven, krijgen echter niet al hun inschrijfgeld terug. Zij krijgen 85 procent terug op hun rekening gestort.

Foto archief Henk van der Veer