Creatief omgaan met coronaproblematiek: ONS Sneek start The 18 Days Challenge!

Sneek- Gister werd bekend dat er tot en met dinsdag 31 maart geen wedstrijden, trainingen en andere activiteiten plaatsvinden bij de sportverenigingen en dus ook bij voetbalvereniging ONS Sneek. Zaterdag 14 maart zal het eerste moment zijn dat er geen voetbalactiviteiten zijn. Dat zijn maar liefst 18 dagen tot de volgende berichtgeving over eventuele verdere maatregelen. Daarom start ONS Sneek met The 18 Days Challenge, zodat spelers thuis allerlei voetbal uitdagingen kunnen aangaan. Op die manier kunnen wij voor alle spelers gedurende deze periode iets leuks organiseren.

Iedere dag komt er een nieuwe Challenge online te staan (via de website en de Social-Mediakanalen). De spelers kunnen deze Challenge uitvoeren en zich laten filmen terwijl zij dat doen. Vervolgens kunnen ze de video opsturen naar de trainer. De trainer noteert vervolgens de behaalde punten in het teamklassement.

Meer informatie over The 18 Days Challenge is te vinden op: http://www.onssneek.nl/wp/the-18-days-challenge-voor-jeugdspelers-i-p-v-voetbal-tm-31-maart/.