Djoni Keuning ballenmeisje bij Nederland – Spanje

Sneek-Djoni Keuning uit Sneek is uit een groep van duizenden kinderen geselecteerd als ballenmeisje voor de komende interland van het Nederlands voetbalelftal tegen Spanje. Het avontuur begon afgelopen januari toen Joni zich aanmeldde via de fb-pagina van Albert Heijn waar ballenjongens- en meiden gevraagd werden. Vorige week kreek Djoni een telefoontje uit Zeist om mee te doen aan de selectieprocedure.

Na een uitgebreide rondleiding, over het KNVB-centrum moesten Djoni en de andere kinderen veel oefeningen doen die vooral gericht waren op balgooien, balrollen en samenwerking.

Afgelopen maandag kreeg Djoni het bericht dat zij was uitverkoren. Dichter bij het veld komt de voetballiefhebster niet! Nu is het maar afwachten of de wedstrijd wel doorgaat ivm corona virus. We zullen duimen maar veiligheid voor alles. De wedstrijd is op 29 maart.