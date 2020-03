Boyer komt, Dommerholt vertrekt per direct

Sneek- ONS Sneek heeft zich voor komend seizoen versterkt met Rick Boyer. De 19-jarige linkervleugelverdediger die een deel van zijn jeugdopleiding bij FC Groningen genoot, komt over van hoofdklasser Be Quick 1887 en is voorbestemd om volgend seizoen bij de derde divisionist de vacature “Oege Sietse van Lingen” in te vullen. Rick Boyer is na Youri ter Arkel en Patrick van der Veen al de derde nieuwe speler die Jan Vlap volgend seizoen op het trainingsveld mag verwelkomen.

Jan Dommerholt



Op dat veld zal de nieuwe trainer van ONS Jan Dommerholt niet meer aantreffen, want de aanvaller heeft, aldus de club, kenbaar gemaakt dat hij niet meer optimaal gemotiveerd is en dat hij het plezier in het voetbal is kwijtgeraakt. Om die reden heeft de 21-jarige Dommerholt die drie seizoenen lang tot de A-selectie van de oranjehemden behoorde, besloten om ondanks een akkoord voor volgend seizoen met onmiddellijke ingang te stoppen.

​

Die mededeling komt als een donderslag bij heldere hemel en staat haaks op hetgeen de rechtsbuiten die de laatste tijd als zanger Jan Booi succesvol aan de weg timmert, een paar weken terug in de laatste editie van GrootSneek liet optekenen. Daarin gaf hij aan dat voetbal voor hem nog altijd nummer één is en dat hij omdat Jan Vlap nu weer trainer bij ONS wordt, bij de club blijft.

Naar aanleiding van het vorenstaande werd desgevraagd door ‘het kamp’ Dommerholt meegedeeld dat Jan niet het plezier in het voetbal, maar het plezier bij ONS is kwijtgeraakt omdat hij in hun ogen in het eerste elftal nooit echt een serieuze kans heeft gehad en omdat ONS naar hun oordeel zijn talenten onvoldoende heeft (h)erkend. Dat de aanvaller een punt achter zijn voetbalcarrière zou zetten, is volgens hen dan ook pertinent onjuist. Integendeel, het streven is erop gericht om op niveau te blijven voetballen en in dat kader gaat hij de komende periode op zoek naar een nieuwe club.

Foto’s Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com/