KWS Hoofdprijs 2019 voor Snakeware

Sneek – Sinds 1994 zet het algemeen bestuur van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek een instantie of persoon in het zonnetje, die zich inzet voor de Sneekweek maar niet direct bij de organisatie is betrokken. De prijs bestaat uit het Hoofdprijs Wandbord van de Sneekweek .

Dit jaar was de prijs voor Snakeware. Als blijk van grote waardering voor hun betrokkenheid en inzet bij de KWS.

Rond het millennium kwam de KWS met dit toen nog ‘jonge digitale bedrijf ‘ in gesprek over de domeinnaam Sneekweek. Zij hadden dat vastgelegd. Maar ja zij organiseren de Sneekweek niet. Van het een kwam het ander. Ze werden websitesponsor en ontwikkelden verschillende modules ten behoeve van de inschrijvingen. Na een verbintenis van bijna 20 jaar wordt in goed onderling overleg de sponsorrelatie verbroken.

Foto: Eize Hoekstra