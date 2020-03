KWS: Drie vrijwilligers Lid van Verdienste

Sneek – Tijdens de Algemene Ledenvergadering op maandag 9 maart jl zijn de afscheidnemende vrijwilligers Fronie & Jan de Bruin en Piet Hibma van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek benoemd tot Lid van Verdienste. Met z’n drieën staan ze voor 72 jaar vrijwilligerswerk voor de KWS.

Voor hen was er voor elk een oorkonde en bloemen.

Jan en Fronie de Bruin, een fleurig sportief Sneker koppel. Prettige ambassadeurs van de zeilsport in Sneek en daarbuiten.

Fronie de Bruin was ruim 27 jaar lid van het wedstrijdcomité en altijd in voor een klus van andere aard. Jan de Bruin werd vanaf 1987 actief voor de vereniging. Hij zat in het bestuur en tot aan dit jaar lid van het wedstrijdcomité. Velen kenden hem als wedstrijdleider en lesgever bij het schoolzeilen en het G.zeilen. Van zijn handigheid kan de KWS gelukkig nog wel even gebruik blijven maken binnen de zogenaamde vrijdagochtendploeg. Maar op het Startschip is ie niet meer van de partij.

Piet Hibma was 12 jaar penningmeester van de vereniging. En dat is bij een vereniging als de KWS, dat je bijna een bedrijf mag noemen, niet zomaar wat met z’n vele secties en gelieerde stichtingen.

Een echte clubman en altijd in voor vernieuwing. Hij was mede-oprichter van het succesvolle Zakelijk Gezeilschap van de KWS.

Jacob Boonstra werd door de leden gekozen tot zijn opvolger.

Foto: Eize Hoekstra