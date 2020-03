‘Eltsenien docht mei’, lit Top & Twel brûzje

Oppenhuizen-Met de vraag ‘dogge jo ek mei?’ werden de 60+ inwoners van Top & Twel via het eenmalige uitgebrachte Top-krantsje uitgenodigd om mee te doen aan het project ‘Eltsenien docht mei’. En Top & Twel deed mee! Op alle drie vrijdagochtenden brûzde het in It Harspit. Iedere keer waren er tussen de 50 en 60 inwoners die samen met de kinderen van de basisschool meededen aan de verschillende activiteiten. Zo werd er met elkaar bewogen, gebreid, spelletjes gespeeld, geschilderd, gekookt en was er ook veel belangstelling voor de computerlessen.

Na de activiteiten werd er iedere keer onder het genot van een bakje koffie gezellig met elkaar na gepraat en kon men o.a. proeven van de zelfgemaakte potstro, prommenbôle en churros (een Spaanse traktatie). De interactie tussen de jongeren van de basisschool en de ouderen was prachtig om te zien en daardoor ontstond er een fijne ongedwongen sfeer.

Tijdens de laatste vrijdag is er door een groot deel van de deelnemers een vragenlijst ingevuld. Met deze informatie gaat de organisatie in samenwerking met It Harspit kijken hoe dit project een vervolg kan worden geven. “Weer een bijdrage aan een mooie(re) mienskip!”

Bron: http://www.topentwelonline.nl