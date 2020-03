Sneker judoka wint zilver op NK Judo -21

Almere- Afgelopen zaterdag, 7 maart, werden in Almere de Nederlandse Kampioenschappen Judo gehouden voor judoka’s tot 21 jaar.

Maarten van Ark, voormalig topsport-judoka en lid van Sportcentrum Akkermans, wilde kijken of hij nog één keer kon stunten. Hij meldde zich nog een paar keer bij zijn oude maatjes van Judoschool Veendam, waar nog steeds een grote groep “oudere jongeren” traint en scherpte tevens zijn conditie- en krachttrainingen tijdelijk aan.

Aangekomen in Almere moet er lang worden gewacht tot de wedstrijden beginnen, hetgeen de spanning enigszins doet oplopen. Na de start van zijn categorie, de +100 groep (waarvan Maarten met zijn 105 kg. de lichtste is), gaat de eerste wedstrijd door een tactische fout helaas verloren. Maarten herpakt zich en weet vervolgens alle volgende partijen te winnen op “Ippon”, de volle 10 punten dus. Hij gebruikt hiervoor diverse technieken en laat zien nog steeds te beschikken over een mooie “ura nage”, een til-techniek die hij in het verleden wel vaker heeft gebruikt. Ook de verwurging, die nog steeds behoorlijk routine-matig wordt gedaan, doet het nog goed.

Maarten wint uiteindelijk de zilveren medaille en laat hiermee zien dat hij, zelfs na twee jaar niets aan judo te hebben gedaan, nog steeds een speler in het veld is, waarmee je rekening moet houden. Hij is tevens de enige Friese judoka met een podiumplaats op dit NK.