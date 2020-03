De Waterpoort 1 verliest van koploper ZKC ’19 1

Zuidwolde-Winst tegen ZKC ’19 werd afgelopen zaterdag door KV de Waterpoort op voorhand niet erg waarschijnlijk geacht. De voorgaande wedstrijd tegen de Zuidwoldenaren, die bovenaan in de competitie staan, eindigde met een teleurstellende … Deze uitwedstrijdstrijd eindigde, in een duel zonder echte spanning, wederom in een ruime overwinning voor ZKC.

Na het startsignaal schoot ZKC zich binnen de kortste keren naar een 7-1 voorsprong. Het was al snel bevestigd dat de Waterpoort minstens één maatje te klein was, vooral wat betreft schotrendement. Alhoewel de Waterpoort wel kansen creeerde, werden er bijzonder weinig hiervan verzilverd. Aan het eind van de eerste helft stond het 17-3. Het was nu zaak voor de Snekers de schade te beperken en in ieder geval mee te gaan scoren met de tegenstander.

Na rust had de Waterpoort meer grip op de rebound en werden er betere schoten gelost, waardoor langere aanvalen opgezet konden worden. Ondanks een aantal gemiste strafworpen en vrije ballen, werd er nu significant meer gescoord. Bij lange na niet genoeg om het vuur aan de schenen te leggen bij ZKC, maar wel om de wrange smaak van de eerste helft enigszins te doen vergeten. Zo verliep de tweede helft verder met weinig bijzonderheden, op een blessure van Martijn Barendsen na. ZKC won uiteindelijk overtuigend met 33-17.

Aankomende zaterdag staat de thuiswedstrijd tegen OKO/BIES 1 op het programma. Wil de Waterpoort degradatie nog voorkomen, dan moet hier gewonnen worden. De Waterpoort staat met vier punten onderaan in de competitie en komt bij winst gelijk te staan met OKO/BIES.