Sydney Veltkamp naar ZET EM

Sneek- In navolging van Stefan Westhof maakt ook Sydney Veltkamp bij Sneek Wit Zwart de overstap van de zondag naar de zaterdag. De 19-jarige verdediger die momenteel bezig is aan zijn eerste seizoen bij het keurkorps van trainer Germ de Jong en die tot nu toe een aantal keren aan de aftrap verscheen, kan in de verdediging op meerdere posities uit de voeten.

Veltkamp is bij Sneek Wit Zwart al de tweede speler die het prestatievoetbal op zondag de rug toekeert. Germ de Jong liet eerder deze week weten dat het steeds moeilijker wordt om spelers voor de zondag te interesseren en dat ook Sneek Wit Zwart ondanks het voortreffelijke werk van de technische commissie met die tendens te maken heeft. Niet lang na die mededeling verscheen op de website van de club het bericht dat Sneek Wit Zwart met betrekking tot (de wijziging van) de speeldag de leden gaat raadplegen en dat men met betrekking tot dit onderwerp zowel in- als extern advies zal inwinnen. Een wijziging zal, aldus het bericht, aan de leden worden voorgelegd en kan op z’n vroegst in het seizoen 2021-2022 worden doorgevoerd.

Een eventuele wijziging van speeldag heeft ook consequenties voor Sneek Wit Zwart ZM dat naast de komst van Stefan Westhof en Sydney Veltkamp in de voorbije dagen bekend maakte, dat Daniël Bennik, Thijs Goes, Joey Huitema, Kevin Huitema, Freerk de Jong, Tim Posthuma Patrick van der Velde en Joey Westerhof ook volgend seizoen op zaterdag aan de Molenkrite te bewonderen zullen zijn.

Bron: https://pengel.weebly.com/