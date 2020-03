Sneek Wit Zwart verspeelt opnieuw punten

Roden-Afgelopen woensdag werd in de voorbeschouwing al gemeld, dat het Roden van nu een andere ploeg is dan de bescheiden ploeg uit de heenwedstrijd en dat bleek. De ploeg van trainer Germ de Jong had zijn handen dan ook meer dan vol aan de promovendus en kwam uiteindelijk niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

De Sneker trainer die ten opzichte van het duel met GRC Groningen over zijn “Wunschelf” kon beschikken, kon al redelijk snel opveren, want nadat een inzet van Matts Bruining was geblokt, gaf Leon de Vries de bal breed op Ruben Ybema die vervolgens van dichtbij het beslissende tikje gaf (0-1). Niet veel later ontving Martijn Zwaga na zo’n beetje zijn eerste overtreding geel en moest de verdediger met de handrem verder, waarna uit de toegekende vrije trap enig gevaar ontstond. De bal werd echter weggewerkt en de omschakeling leverde Sneek Wit Zwart een corner op. Daaruit ontstond echter geen gevaar en dat bleef vervolgens ook achterwege bij een afstandsschot van Kees Noordmans en bij een verre inworp van Alwin Velds.

Niet veel later ging de geblesseerde Leon de Vries naar de kant en met Stefan Westhof als zijn vervanger kreeg Sneek Wit Zwart een paar mogelijkheden om de marge uit te breiden. De eerste ontstond na een goed lopende aanval en na een voorzet van Matts Bruining, waarbij de bal uiteindelijk bij Harvey de Boer terecht kwam. Diens inzet werd echter van richting veranderd en een minuutje later, toen laatstgenoemde Ruben Ybema met een leep balletje bediende, stond er bij Roden een reddende engel op de doellijn. Die had Sneek Wit Zwart in de slotminuten van het eerste bedrijf niet nodig, omdat Roden het vizier niet op scherp had staan. Zo verdween een vrije trap hoog over, werd de bal bij een voorzet naast gewerkt en kwam een inzet van Robin van der Tuin ook al niet tussen de palen.

Niet lang na rust ontsnapte Sneek Wit Zwart echter aan de gelijkmaker toen een schot van David Renkema maar net naast de Sneker goal belandde. Het bleek een voorbode voor wat zou komen, want nadat een voorzet van Gerben Visser niet voor al te veel problemen zorgde en diezelfde Visser naar het oordeel van arbiter Smeenk binnen de beruchte lijnen iets te gemakkelijk ging liggen, pikte Robin van der Tuin een dieptepass op en bracht hij bij die gelegenheid Roden langszij (1-1).

Niet lang daarna bracht De Jong “pinchhitter” Age Hains Boersma binnen de lijnen, maar de meeste dreiging kwam in die fase van de zijde van de thuisclub. Pas bij het ingaan van de slotfase liet Boersma zich voor het eerst gelden, doch na een vrije trap van Alwin Velds was zijn kopbal niet krachtig genoeg om doelman Klaas Kleiker het nakijken te geven. Diezelfde Kleiker kreeg even later toen Matts Bruining hem omspeelde, hulp van één van zijn verdedigers, terwijl een hard schot van Gerben Visser onderweg werd “gekraakt” en uiteindelijk niet voorbij zijn handschoenen reikte.

Bij een tweede poging van Boersma waren diezelfde handschoenen andermaal het eindstation, waarna de thuisclub er met de volle buit vandoor leek te gaan. De treffer in blessuretijd werd vanwege buitenspel echter afgekeurd, zodat de Snekers nog een puntje aan het treffen overhielden. Dat puntje bleek vooralsnog toereikend om de koppositie te behouden, maar na vandaag staat WVV er op papier beter voor dan Sneek Wit Zwart dat in de voorbije duels zeven punten verspeelde en dat komende zaterdag op Tinga tegen Heerenveen aantreedt.

Roden – Sneek Wit Zwart 1-1 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Ruben Ybema (9.), 1-1 Robin van der Tuin (61.)

Scheidsrechter: P. Smeenk

Gele kaart: Martijn Zwaga (Sneek Wit Zwart)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Danny Burgers, Alwin Velds, Han Miedema, Gustavo van der Veen, Martijn Zwaga, Harvey de Boer, Kees Noordmans (67. Age Hains Boersma), Leon de Vries (30. Stefan Westhof), Matts Bruining, Gerben Visser en Ruben Ybema

Foto: Nico Altenburg

Bron: https://pengel.weebly.com/